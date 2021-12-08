Торонто, Канада, , 15:57 — REGNUM В Канаде представили первые лабораторные данные по штамму «Омикрон». Данные экспертов подтверждают предположения, что этот штамм очень заразен. Об этом сказал доктор молекулярной биологии Университета Торонто Джон Прассас, представляя данные SKAI 8 декабря.

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«Данные доказывают то, чего мы опасались, а именно, что новый штамм гораздо более способен ускользнуть от внимания антител, которые мы уже создали либо в результате вакцинации, либо в результате естественного заболевания. Антитела в 40 раз менее эффективны», - говорит микробиолог.

Прассас объяснил, что иммунитет — это то же самое, что и Национальная оборона. Есть Военно-воздушные силы, которые являются антителами; есть пехота, которая соответствует защите от бустерной дозы прививки; и есть военно-морской флот, который является Т-лимфоцитами.

«Что мы действительно знаем, так это то, что этот конкретный штамм гораздо эффективнее преодолевает воздушную линию обороны, которая отвечает даже за то, чтобы не заразиться вирусом. Так что этот штамм гораздо более заразен. Что гораздо более обнадеживает, так это то, что две другие линии защиты, по-видимому, очень сильны, а это означает, что защита от тяжелых заболеваний, по-видимому, очень высока даже против «Омикрона», — отметил он.