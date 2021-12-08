Выборг, Ленинградская область, , 16:12 — REGNUM Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива в Ленинградской области вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic Russia. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе музея.

На территории музея-заповедника ненадолго появился логотип National Geographic Russia Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

«В честь 20-летия вещания телеканала в России на территории музея-заповедника ненадолго появился логотип издания», — уточнили в музее.

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«Мы гордимся редкой природой, атмосферой, историей и культурным наследием, воплощенным в Монрепо», ── прокомментировал эту новость директор парка Александр Смирнов.

В ходе реконструкции парка за четыре года отреставрированы долина «Китай», восстановлены китайские мостики, выполнено благоустройство части парка «Края света», восстановлены четыре пирса и долина «Розенталь», висячий садик и уникальный сад со специально подготовленными и выращенными для парка яблонями и грушами. В прошлом году в саду было высажено 280 деревьев. Строители завершили благоустройство на островах Палатки и Пампушинка, укрепили берег Финского залива. В парке устроены кухонный, аптекарский и оранжерейный огороды с садовыми и лекарственными растениями.

В Монрепо продолжаются реставрационные работы на усадебных постройках и благоустройство территории парка.

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