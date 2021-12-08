Тбилиси, 8 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Грузии нужно провести всеобщую политическую амнистию и перераспределить управление в стране. Об этом говорится в заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обнародованном 8 декабря в соцсети Facebook.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Нам нужна всеобщая политическая амнистия и круглый стол по перераспределению власти и приходу к выборам», — заявил экс-президент.

Он отметил, что не стремится получить высокую должность, а хочет, чтобы страной начало руководить молодое поколение. Саакашвили при этом готов делиться опытом и заниматься привлечением инвестициями.

«Если кому-то понадобится мой совет и опыт, я с удовольствием поделюсь с переходным коалиционным правительством Грузии, как я делился все эти годы с правительствами Украины, Албании или Средней Азии», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что 8 декабря единомышленники Саакашвили организовали акцию протеста возле президентского дворца в Тбилиси. Протестующие требуют, чтобы президент республики Саломе Зурабишвили помиловала бывшего грузинского лидера.