Подгорица, 8 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Самый крупный торговый центр Черногории Delta Сity в Подгорице вскоре будет продан. Как сообщает ресурс investitor. me, владелец компания Hystead Limited, принадлежащая южноафриканскому инвестиционному фонду недвижимости Hyprop Investments, планирует завершить сделку в первом квартале 2022 года.

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Покупатель торгового центра — группа CEE BIG из Израиля.

Ранее, в 2016 году компания Hystead приобрела Delta City Mall Podgorica у сербской компании Delta Holding за 75 млн евро.