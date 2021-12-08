Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:49 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области ученица седьмого класса выпала из окна третьего этажа школы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Окно

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Инцидент произошёл 7 декабря в школе № 51» во время перемены. Школьница получила травму головы. По предварительным данным, у неё сотрясение головного мозга. Угрозы жизни пострадавшей нет.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Устанавливаются обстоятельства получения травмы и иные факторы. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.