Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге спустя 28 лет после совершения преступления задержали подозреваемых в убийстве Игоря Савина, известного в криминальных кругах по кличке «Кувалда», который был расстрелян из автоматов в августе 1993 года на юге города. Об этом 8 декабря сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Из материалов уголовного дела Spb.sledcom.ru

Убийство криминального деятеля 1990-х годов было совершено у дома 16 по улице Фрунзе 16 августа 1993 года. Два киллера произвели не менее 26 выстрелов в Савина и в его спутника, которые находились в машине, из автоматов АК-74. После чего скрылись с места происшествия на такси, за рулем которого был 21-летний мужчина. Савин и второй мужчина погибли на месте.

Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербурга, в результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность к совершению двойного убийства троих мужчин 1968, 1972 и 1969 годов рождения. В настоящее время, в зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения по ч.ч. 4, 6 ст.17 п. «з» ст. 102 действовавшего в то время УК РСФСР («организация убийства», «пособничество в совершении убийства» и «убийство»).

"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Как считает следствие, мужчина 1969 года рождения на почве личных неприязненных отношений решил организовать убийство двух местных жителей.

По данным СМИ, речь в данном случае идет о бывшем главе городской Федерации вольной борьбы Владимире Кулибабе, которому на тот момент было 24 года. По данным источников, таким способом молодой человек хотел доказать свою преданность криминальному авторитету Константину Яковлеву, более известному по кличке «Костя-Могила». Кулибаба считал, что Савин организовал нападение на офис Яковлева, но тогда криминальному «авторитету» удалось скрыться. Убит он был в 2003 году в Москве в автомобиле, когда ехал обедать.

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