Москва, , 15:45 — REGNUM В 2021 году инфляция в России более чем в два раза превысит целевой уровень ЦБ. Это, прежде всего, связано с общемировой тенденцией дисбаланса между спросом и предложением, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Рост цен

«По оценкам экспертов, в годовом выражении инфляция сейчас находится вблизи пиковых значений и может начать снижаться, в первую очередь из-за эффекта высокой базы 2020 года, а также под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Однако снижение инфляции может происходить медленно, дополнительные риски связаны с динамикой цен на продовольствие и энергоресурсы на мировых рынках. По итогам 2021 года ожидается инфляция в диапазоне 8,3−8,4% на конец года, а ключевую ставку Банка России — 8,5%.

Если пик инфляции пройдет в 2021 году, то и пик ключевой ставки может быть достигнут в декабре; если нет — то повышение ключевой ставки может продолжиться и в начале 2022 году.

В 2022 году в базовом сценарии мировая экономика продолжит рост. Ограничения со стороны предложения будут постепенно ослабляться вслед за восстановлением производственно-транспортных цепочек в мире и открытием границ для въезда иностранных рабочих, однако скорее этого можно ожидать во втором полугодии 2022.

В то же время расширение внутреннего спроса может резко замедлиться вследствие эффекта от значительного ужесточения ДКП Банка России (снижение доступности кредита, рост привлекательности сбережений) и бюджетной консолидации.

Кроме того, ожидается и постепенного изменения структуры спроса с увеличением доли услуг, а также оживления международного туризма (основные риски здесь связаны с новыми волнами пандемии).

Все это должно оказывать дезинфляционное влияние на экономику. Но, поскольку есть вероятность сохранения инфляционного давления со стороны мировых цен на сырье, продовольствие, стоимости перевозок, роста зарплат, импортируемая инфляция может препятствовать быстрому возвращению инфляции в России к цели ЦБ (4%).

Скорее всего, в течение большей части 2022 года инфляция будет находиться выше 5%, а к концу года, в лучшем случае, составит 4,5−4,8%.

Постепенно повышение ключевой ставки будет приводить к ужесточению финансовых условий и тормозить избыточный, по мнению Центробанка, спрос в экономике.

Замедлятся рост кредитования, потребления и инвестиций, что ослабит темпы экономического роста и уберет часть инфляционного давления, однако если добиваться снижения инфляции к цели во что бы то ни стало к определенному сроку в условиях, когда ДКП в принципе не очень эффективна, можно «задушить» экономический рост.

На стороне правительств — меры, способствующие расширению предложения, стимулированию конкуренции и снижению издержек, и они могут быть более эффективны.

В этой связи вполне уместно заявление президента РФ Владимира Путина, что необходимо делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг, в первую очередь продовольствия, на внутреннем рынке», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляцию, которая является главной проблемой для граждан и бизнеса в России, в 2022 году необходимо вернуть к таргету в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Читайте также: Путин рассчитывает на снижение инфляции до 5% в 2021 году