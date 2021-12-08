Минск, 8 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Официальный Минск негативно оценивает выдвижение альтернативного кандидата на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь белорусского министерства Анатолий Глаз, комментируя «слухи, что ЕС и страны Запада делают все возможное, чтобы сорвать избрание белорусской стороны».

ИА REGNUM МИД Белоруссии

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Глаз обратил внимание на выдвижение белорусского кандидата единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024−2025 годы. Он был единственным с 2007 года, однако теперь у него появился конкурент.

«Выборы должны состояться в 2023 году, — сообщил Глаз. — Члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Такой джентльменский подход, поэтому заявки расписаны уже до 2051 года. В этой связи мы ведем работу в плановом порядке в соответствии со стратегией выборной кампании».

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«При этом мы, конечно, знаем, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход нашей выборной кампании странами Запада может быть выдвинут кандидат — спойлер, — заявил Глаз. — В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи. Это будет такая марионеточная кандидатура в пику Белоруссии, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании. Для большинства государств-членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент».

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