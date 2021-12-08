Москва, , 15:44 — REGNUM Китайская экономика продолжает расти, но у нее есть множество внутренних проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, это рост стоимости рабочей силы, из-за которого некоторые предприятия уже сегодня рассматривают возможность переноса производств в страны с более дешевым трудом: Вьетнам, Индонезию, Индию, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал Файншмидт. — Второй важный риск — демографический. В результате политики «одна семья — один ребенок» и падающего количества детей на одну семью уже в обозримой перспективе, в течение 2030-х годов, китайская экономика не сможет воспользоваться демографическим дивидендом».

Как полагает эксперт, учитывая текущие тренды роста американской и китайской экономик, можно предположить, что они могут сравняться к концу 2020-х — началу 2030-х годов.

«Но для того, чтобы китайская экономика стала в два-три раза крупнее американской, должно произойти какое-то значимое событие, которое либо окажет негативное влияние на американскую экономику, либо значительно увеличит объем китайской. Однако такой сценарий маловероятен», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по валовому внутреннему продукту, рассчитанному по паритету покупательской способности, Китай уже обгоняет Соединенные Штаты Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: В РАНХиГС рассказали о рисках, которые грозят экономике Китая