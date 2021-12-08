Лейпциг, Германия, , 15:42 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить немецкий «РБ Лейпциг». Об этом 8 декабря сообщает Sky Sport Germany.

Доменико Тедеско Sandro Halank

Вместе с Тедеско работу в команде могут начать его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

В настоящее время «РБ Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, на счету команды 18 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов клуб занял третье место в группе, набрав семь очков, и вышел в Лигу Европы.

5 декабря «РБ Лейпциг» отправил в отставку американского специалиста Джесси Марша с поста главного тренера.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» в 2019—2021 годах. Под его руководством команда в сезоне-2020/21 заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).