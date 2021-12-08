Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Руководство ростовской гостиницы Amaks, где в декабре 2023 года отказались заселять бойца СВО по военному билету, сославшись на закон, сообщило ИА Регнум, что они изменили правила специально для участников спецоперации. По словам управляющего директора, в их гостиницу теперь можно заселиться и по военному билету, но на деле оказалось, что отель снова отказала бойцу СВО без паспорта.

Кадр из видео

20 декабря прошлого года в ростовской гостинице Amaks участнику СВО не дали заселиться по военному билету, сославшись на закон «О предоставлении гостиничных услуг». Тогда представители гостиницы заявили журналистам, что за заселение без паспорта их организацию могут оштрафовать на 750 тысяч рублей.

Спустя четыре месяца журналисты ИА Регнум снова связались с гостиницей, чтобы узнать, как на данный момент обстоят дела с заселением военных. Управляющий директор Татьяна Грибачёва сообщила, что в их гостинице большинство постояльцев военнослужащие, а после декабрьского случая они вообще решили внести серьёзные поправки в правила заселения.

«Администратор, не пустившая в декабре военного, до сих пор работает, потому что она была права и соблюдала закон. По закону требуется паспорт, а не «военник». Но теперь у нас появился ещё один вариант. Мы теперь спрашиваем у ребят-эсвэошников, знают ли они номер своего комиссариата. Если будний день, мы сами звоним в комиссариат и уточняем паспортные данные гостя и заселяем. Мы очень гордимся, что 30% постояльцев военные», — рассказала Грибачёва.

Мы попросили бойца СВО связаться с гостиницей Amaks и убедиться в актуальности новой схемы. Ответ администрации гостиницы был лаконичным: «Без паспорта заселение невозможно». Сотрудник также сообщил, что ничего не слышал об указанном выше нововведении.

ИА Регнум

Публикуем переписку с администратором гостиницы Amaks.

Боец СВО: «Здравствуйте! Я боец СВО. У меня с собой нет паспорта, но есть военный билет. Можно заселиться?»

Amaks: «Добрый день! К сожалению, без оригинала документа, удостоверяющего личность, — паспорта, заселить Вас не сможем, согласно Постановлению РФ от 18 ноября 2020 г. Nº1853, пункт 18»

Боец СВО: «Мне по телефону ваша сотрудница сказала, что можно как-то через комиссариат. Сказала, что вы сами им позвоните и уточните паспортные данные»

Amaks: «Уточните, пожалуйста, имя сотрудника, с кем вы ранее общались и в какое время?»

Боец СВО: «Не знаю. Просто позвонил на телефон. То есть это невозможно?»

Amaks: «Скорее всего вы ошиблись телефоном. Нет, без оригинала паспорта заселение не осуществляем»

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, у проходящих службу в войсках нет иного документа, удостоверяющего личность, кроме военного билета.

Так же ИА Регнум сообщало, что в конце мая прошлого года в Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить военнослужащего, участника спецоперации по защите Донбасса, аргументировав это отсутствием паспорта.