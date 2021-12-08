Москва, , 15:42 — REGNUM Китайская экономика отличается высокими темпами роста, так как является развивающейся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал рассуждения американского предпринимателя Илона Маска о том, что скоро экономика Китая превзойдет экономику США.

Экономика Китая PublicDomainPictures

«По валовому внутреннему продукту, рассчитанному по паритету покупательской способности, Китай уже давно является лидером и обгоняет Соединенные Штаты примерно на 3−4 трлн долларов (в зависимости от того, чьи статистические данные использовать для оценки), — сказал Файншмидт. — Кроме того, китайская экономика пока является развивающейся и потому отличается высокими темпами роста (причем 5%-6% — это высокие показатели даже для развивающихся стран). Экономика США, напротив, уже является развитой, и возможностей расти дальше у нее не так много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что главная проблема экономики КНР, которая не позволит ей легко двигаться прежним курсом, — это очень низкий уровень потребления домохозяйств.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай не настолько силен, чтобы преодолеть сопротивление США – экономист