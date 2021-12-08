Бухарест, 8 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило масштабную программу выделения финансовой помощи крупным сельскохозяйственным предприятиям страны. Об этом 8 декабря сообщило бухарестское издание News.ro.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, в течение ближайших двух недель сразу 105 владельцев животноводческих ферм из разных румынских регионов получат в общей сложности около 3,5 миллионов леев ($790 тыс.). Как отметили представители Агентства по выплатам в аграрной сфере Румынии, соответствующие средства будут начислены из государственного бюджета. Каким образом местные власти распределят указанную сумму между соискателями, не сообщается.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ выступил за увеличение размеров финансовой поддержки для румынских фермеров.

«Мы должны сделать сельское хозяйство показательно прибыльной отраслью экономики страны», — резюмировал он.