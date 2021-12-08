Москва, , 15:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым запрещается лицам с непогашенной судимостью работать в сфере общественных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Городской транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

Запрет на такую деятельность вводится для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Уточняется, что речь идет о лицах с неснятой или непогашенной судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также перечисленные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС; преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также перечисленные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Устанавливается запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) физического лица, которое намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями, а также на внесение в ЕГРИП изменений, касающихся сведений об индивидуальном предпринимателе, связанных с изменением кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), если индивидуальный предприниматель намерен осуществлять перевозки пассажиров и багажа указанными транспортными средствами в случае, если данное физическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет неснятую или непогашенную судимость.

Для перевозчиков устанавливается обязанность не допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных выше преступлений.

Ожидается, что нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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