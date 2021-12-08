Бишкек, , 15:40 — REGNUM Бишкекский городской суд принял решение о возврате конфискованных у мэра столицы Киргизии Наримана Тюлеева квартир обратно в собственность экс-чиновника. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии столичного городского парламента сегодня, 8 декабря.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам вице-мэра Таалайбека Орозова, ранее в собственность муниципалитета были переданы восемь квартир, принадлежавших семье бывшего градоначальника.

«Но поскольку одну из этих квартир мэрия уже успела выдать спортсменке Айсулуу Тыныбековой (дважды чемпион мира по борьбе — прим. ИА REGNUM), то решение суда затронуло только семь оставшихся квартир», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что Нариман Тюлеев занимал пост мэра столицы Киргизии в период с 17 июля 2008 по 8 апреля 2010 года.

29 июля 2013 года Ленинский районный суд города Бишкека приговорил его к 11 годам тюрьмы по обвинению в закупке партии китайских автобусов по завышенной цене и причинении государству ущерба на $1,4 млн (103,8 млн рублей).

7 мая 2016 года Тюлев был условно-досрочно освобожден после того, как возместил государству около 60 млн сомов (52,4 млн рублей).

А в феврале 2021 года суд отменил все ранее вынесенные против Наримана Тюлеева обвинительные приговоры по делу о коррупции в мэрии столицы Киргизии.