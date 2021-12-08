8 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Россия якобы готова направить против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».

Оксана Переможенко, , 20:38 — REGNUM В США считают, что Россия готова направить против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Об этом 7 декабря в своих письменных показаниях конгрессу сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ИА Красная Весна.

Пьер-Дени Мартин. Полтавская битва (фрагмент). 1726

По мнению политика, Россия якобы продолжает наращивать военный потенциал для действий против Украины. А приказ о начале таких действий может поступить уже в начале 2022 года.

«Силы, которые могут быть развернуты, при их полной мобилизации, окажутся вдвое больше того, что мы видели прошлой весной. Это в том числе примерно 100 батальонных тактических групп», — говорится в показаниях замгоссекретаря.

Нуланд также отметила, что это практически все «боеготовые наземные войска к западу от Урала».

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Заявление Нуланд обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что заявление Нуланд является запугиванием. Иные усмотрели в словах политика повод для иронии и сарказма.

«Путин ещё ничего не знает и не решил, но это не важно, российский «план Барбаросса» уже разработала Нуланд. Если Путин захочет, то может просто взять уже готовенький план своего нападения у американских партнёров», — иронизирует Jurij O.

Президент Уркаины Владимир Зеленский и Виктория Нуланд President.gov.ua

«То, что ты имеешь сегодня, это результат того, что ты сделал вчера (классика)», — пишет Сергей К.

«Чтобы сделать карьеру на западе, достаточно регулярно пороть всякую антироссийскую (нынче ещё и антикитайскую) чушь, а умственные способности там вообще не учитываются в связи с полнейшей их невостребованностью!» — добавил Андрей Н.

«Ей бы, болезной, к врачам хорошим да клизм вёдерных побольше…» — написал Вадим Я.

«У них психиатров что ль в «америках» совсем нет?» — смеется Наташа И.

«И ещё всю армию Китая», — иронизирует Юрий Семёнович.

«Волнуюсь, конные орды будут?» — шутит Кир Анатольевич.

«Да что ж Россия на войну не является? Санкции?» — с сарказмом написала Ирина С.

«А про атаку с космоса почему не сказала?» — пошутил Вадим П.

«Судя по Крыму, тех, кто там есть, хватит», — отметил «Гомер Симпсон».

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«А Россия-то в курсе о своих планах?» — спросил Виталий В.

«Чем безумнее идея, тем проще она продвигается», — пишет Владислав Б.

«Чистая правда». У нас город опустел, остались бабки да дети, все мужики построились и выдвинулись пешими колоннами в сторону Конотопа (город в Сумской области Украины. — О. П.)», — иронизируя, подытожил Игорь С.

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