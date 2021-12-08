Вологда, 8 декабря 2021, 15:38 — REGNUM На Вологодчине планируют построить две вертолетные площадки для оперативной доставки тяжелых пациентов в медучреждения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, до конца года специалисты приступят к проектированию первой из них — она разместится близи областной больницы в Вологде. Вторую площадку планируют построить в Череповце.
Вертолетные площадки разместят на земельных участках, обеспечивающих доезд до медицинской организации не более чем за 15 минут.
Площадки будут обустроены до конца 2024 года.