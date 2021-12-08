Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM За последние сутки — с 7 по 8 декабря в Нижнем Новгороде выпало почти 50% месячной нормы осадков. Причиной обильных снегопадов стал атмосферный фронт, проходящий через регион. Об этом 8 декабря сообщили в нижегородском Гидрометцентре ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, больше всего снега выпало в областном центре, Павлове и Дзержинске.

«Снежная погода продержится и днем, 8 декабря. Ближе к вечеру ожидается потепление до нуля. А уже в пятницу ударят морозы до — 15 градусов. [Ожидаются] неблагоприятные условия на дорогах», — процитировал специалиста NewsNN.

По данным пресс-службы мэрии города, на дороги вышли более тысячи рабочих и почти 400 единиц техники. Они вывезли около 2 тысяч кубометров снега и откачали порядка 40 кубометров воды. Основная работа по уборке улиц началась утром 8 декабря.