Липецк, , 15:38 — REGNUM В Липецкой области принят в эксплуатацию один из самых капиталоёмких объектов нацпроекта 2021 года — четырёхкилометровый участок трассы Липецк — Данков в районе Новой Деревни, сообщил глава региона Игорь Арамонов. В приемочную комиссию вошли представители заказчика — дорожного агентства Липецкой области, управления дорог и транспорта, ФКУ Упрдор Москва — Харьков, ГИБДД.

Реконструирован еще один участок трассы Липецк — Данков Липецкаяобласть.рф

Реконструкция дороги началась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. Подрядчик построил временную дорогу — дублёр, разобрал старое покрытие и основание, провел земельные работы, заново сформировал основание из песка и щебня с применением геосетки, заменил водопропускные трубы, и уложил трехслойное покрытие из асфальтобетона толщиной 20 см. В общей сложности толщина слоев составляет примерно метр. Вблизи примыканий второстепенных дорог и остановок теперь есть переходно-скоростные полосы, на опасных участках — барьерное ограждение и освещение, обновлены дорожные знаки и разметка.

Обновлённый участок трассы теперь соответствует всем нормам второй технической категории: расширенные обочины, увеличенные радиусы поворота, что позволяет обеспечить хорошую пропускную способность, грузоподъемность полотна и безопасность проезда крупногабаритного транспорта. Стоимость контракта составила 450 млн рублей, работы провела компания «ДСУ-1» г. Рогачев». В 2021 году планируется сдать еще один участок реконструкции — два километра в районе села Сухая Лубна.

Трасса Липецк — Данков соединяет областной центр с Данковом и Лебедянью, — районами с развитым сельскохозяйственным и промышленным производством, а также является самой короткой дорогой от областного центра до федеральной трассы М4. Потому автодорога несет серьезную транспортную нагрузку, которая будет только расти. Реконструкция трассы поэтапно ведется с 2013 года и будет продолжена.

«В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения», — отметил Игорь Артамонов.