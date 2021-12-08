Варшава, , 15:37 — REGNUM Матч против московского «Спартака» является шансом остаться в еврокубках. Об этом 8 декабря заявил полузащитник польской «Легии» Жозуэ.

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«Последние матчи мы сыграли неплохо, но пропускали легкие голы. Для нас этот матч — возможность изменить ситуацию», — сказал Жозуэ.

Он добавил, что команда будет играть не только за деньги и положение в Европе, но и за своих болельщиков.

Напомним, матч между «Легией» и «Спартаком» состоится в Варшаве 9 декабря. В первом матче в Москве польский клуб победил со счётом 1:0.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в группе, в активе команды семь очков. «Легия» с шестью очками занимает последнее, четвертое место.

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