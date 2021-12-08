Минск, , 15:36 — REGNUM Накануне принятия Национальным собранием Белоруссии инициированного генпрокуратурой законопроекта «О геноциде белорусского народа» глава надзорного ведомства выступил с анонсом передачи зарубежным коллегам сведений «о масштабах, формах и методах геноцида, который творился здесь в военный и послевоенный периоды». Об этом 7 декабря в Минске заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед Prokuratura.gov.by

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Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельностибелорусской генпрокуратуры по итогам выступления Шведа на круглом столе «Историческая память: геноцид белорусского народа», состоявшегося в Национальном собрании, сообщило о выполнении ведомством поручения Александра Лукашенко. В частности, генпрокурор сказал: «Новая информация поступает практически каждый день. Как ранее было озвучено, мы сейчас начинаем плотно работать в архивах Российской Федерации. Группа прокурорских работников отбывает на следующей неделе для того, чтобы начать выборку документов. Речь идет о миллионах листов сведений о преступлениях, которые совершали фашисты и их пособники здесь, на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны».

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«Мы формируем часть материалов для передачи должностным лицам иностранных государств и генеральных прокуроров Международной ассоциации прокуроров — это 183 страны. Каждый из генпрокуроров и тех должностных лиц, которых определит глава государства, получит на английском и русском языках общие сведения о масштабах, формах и методах геноцида, который творился здесь в военный и послевоенный периоды», — заявил генпрокурор Белоруссии.

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Он сообщил также, что ведомством решается задача «установить всех фашистов и их пособников». Швед пояснил: «Эти сведения, как и многие другие, будут переданы общественности. Это очень важно. Все должны знать поименно каждого фашиста, у кого руки в крови. И их потомки должны знать, что люди могут обратиться к нашим данным и получить их».

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Швед сообщил также, что деятельность ведомства не ограничена только сбором информации, отметив: «Сейчас главное определиться, какие сведения первоначально нам надо использовать уже в настоящее время для решения вопросов об изменении образовательного процесса, воспитательной и идеологической работы. Это значительная работа, которую мы проводим параллельно с собиранием доказательств».

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