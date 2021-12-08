Москва, 8 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил покинувшую пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель за сотрудничество и заверил, что они продолжат дружбу. Российский лидер обратился к своей коллеге на «ты», сообщает 8 декабря пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Путин в телеграмме поблагодарил Меркель, которая была канцлером с 2005 года, за «плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу». Он отметил, что за период руководства германским правительством она снискала высокий авторитет и в Европе, и во всём мире, при этом в отношениях с Россией старалась найти выходы даже из самых сложных ситуаций.

«Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря пост канцлера Германии официально занял социал-демократ Олаф Шольц.

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