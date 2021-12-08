Липецк, 8 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Липецкой области фудкортам в торговых и развлекательных центрах разрешили возобновить свою работу при условии, что все их сотрудники привиты от COVID-19 и гриппа, сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Кухня ресторана

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Работники фудкортов должны пройти вакцинацию препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболеть коронавирусной инфекцией не больше полугода назад, а также привиться от гриппа в предэпидемический период сезона 2021−2022 годов.

При соблюдении тех же требований по стопроцентной вакцинации сотрудников возобновить работу в ночное время разрешили кафе и ресторанам. Без этого условия предприятия общепита не будут работать с 23:00 до 6:00.