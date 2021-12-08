Кишинёв, , 15:34 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии лишила оппозиционную парламентскую партию «Шор» государственного финансирования на 2022 год. Об этом сообщает телеканал Publika.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

8 декабря прошло заседание членов Центризбиркома. Большинство проголосовало за лишение партии господдержки. Причиной названы незадекларированные расходы на сумму 21 665 леев (около $1200). Эти деньги заплатили творческим коллективам, выступавшим на концертах в поддержку партии.

Кроме того, нарушением избирательной кампании стало то, что в Бельцах на акции протеста против снятия с выборов кандидата в мэры от партии «Шор» Марину Таубер протестующим раздавали «пакеты с продуктами». Также члены ЦИК учли жалобу другого кандидата в мэры Николая Григоришина, сообщивего, что сторонники Таубер агитировали 4 декабря, за день до выборов, что запрещено.

Стоит отметить, что в 2020 году партию «Шор» также лишили госфинансирования из-за незадекларированных расходов в ходе кампании к выборам. Тогда партия не задекларировала расходы в размере 177 450 леев (около $10 тыс.)

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