Свердловская область, 8 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В посёлке Цементном Свердловской области огонь повредил несколько квартир. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Пожар в посёлке Цементный Свердловской области

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на четвёртом этаже. Всего оказалось повреждено три квартиры. Из дома эвакуировались 50 граждан, среди которых десять детей.

Пожар был оперативно локализован и затем ликвидирован. Пострадавших нет.