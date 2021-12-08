Кито, 8 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна (Cepal) сообщила во вторник, что экспорта товаров из Латинской Америки и Карибского бассейна за 2021 год вырос на 25% после десятипроцентного падения 2020-го года. Об этом пишет информационное агентство ElUniverso.

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В годовом отчете комиссии, в котором анализируются перспективы международной торговли в регионе, говорится, что рост обусловлен не только повышением экспортных цен на 17%, но и увеличением объемов самого экспорта на 8%. Между тем рост импорта составляет 32%.

Карибский субрегион выиграет от высоких цен на нефть, газ и бокситы, экспортируемых Гайаной, Тринидадом и Тобаго и Ямайкой.

Стоимость мексиканского экспорта, который в основном состоит из продукции обрабатывающей промышленности, вырастет на 17%, в основном за счет увеличения их объемов. Похожая ситуация наблюдается в Центральной Америке.

Стоит отметить, что соотношения между экспортом и импортом не отражают объемы экономики стран. Например, за 2020 год Covid-19 вызвал сокращение регионального ВВП на 6,8% — самое большое за 120 лет — и поднял уровни бедности и крайней бедности до 33,7% и 12,5% соответственно.