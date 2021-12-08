Газа, Палестина, , 15:38 — REGNUM Министерство обороны Израиля объявило о завершении строительства сплошной линии укреплений с сектором Газа. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

Сектор Газа Israel Defense Forces

По данным журналистов, стена длиной 65 километров и высотой 6 метров стала самым большим защитным сооружением в мире. Помимо стены, фортификационная система включает датчики подземной активности и систему слежения за побережьем. Линия укреплений будет оснащена системой управляемого вооружения, которое наводится на цель, используя тепловые камеры и датчики активности.

Как заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, фортификационная система призвана «не позволять ХАМАСу использовать одну из своих возможностей и создает железную стену между ним и жителями юга Израиля».

Напомним, в 2002 году Израиль создал систему укреплений на границе с Западным берегом реки Иордан. Палестинские политики и ряд правозащитных организаций называют защитную стену «стеной апартеида».