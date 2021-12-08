Москва, , 15:35 — REGNUM Американский режиссёр Андрий Парех снимет российский сериал «Красная радуга». Информация об этом появилась в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

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"Впервые в истории американский режиссёр такого уровня будет снимать российский сериал. Я очень рад, что это будет именно Андрий Парех», — поделился продюсер сериала Александр Роднянский. Сценаристом проекта выступил Мэтт Джонс.

Добавим, что сериал расскажет историю о визите немецких гей-активистов в СССР, где за «мужеложство» было предусмотрено тюремное заключение. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

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