8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили оборонный бюджет США, в котором не оказалось упоминания санкций по «Северному потоку — 2».

Артур Савин, , 20:39 — REGNUM Информация, согласно которой оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по «Северному потоку — 2», хотя в раннем несогласованном варианте документа требовался отчёт по российскому трубопроводу, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Правильно, вторая стадия (гнев) уже прошла, наступила третья — торг, чем Байден сейчас активно и занимается. Недалек тот час, когда Запад примет ситуацию такой, какая она есть, и смириться с тем, что Россия сильный игрок на международной арене», — пишет Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты, судя по всему, решили сделать значительный шаг назад в конфликте с Российской Федерацией. Граждане отмечают, что российские власти, видимо, сумели найти подход к руководству США и выторговали себе право запустить газопровод «Северный поток — 2».

«Кто-то с кем-то так договорился, что США в итоге дали заднюю. Может быть, чемодан денег Байдену или кому-нибудь из его приближённых занесли. Столько лет боролись против «Северного потока — 2», а теперь, значит, не хотят против него бороться до конца. Странно», — заметил Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что санкции США не страшны России и любые препятствия для нашей страны будут в любом случае преодолены.

«Да клали все уже на их санкции. Они вон сколько санкций уже успели ввести! Не сосчитать! А Россия только развивается и становится всё более независимой. Так что плевать», — считает Александр Я.

Часть людей полагает, что США решили не обострять дальше экономическую войну с Российской Федерацией, потому что опасаются серьёзных последствий.

«Всё же это лучше, чем угрозы. Американцам невыгодно окончательно ссориться с Россией. Тут они пытаются держать равновесие. Иначе, если Россию опрокинуть по всем экономическим фронтам, то, кто знает, что из этого выльется и кто в конечном итоге примкнёт к Российской Федерации, создав полюс силы, который, быть может, раздавит гегемонию США», — отмечает Рома З.

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой истории самой пострадавшей стороной оказалась Украина, которая лишается транзита российского газа и оказывается брошена на произвол судьбы своим заокеанским хозяином.

«Вот и прямой ответ Америки на просьбы Украины вдарить по России санкциями и остановить сертификацию «Северного потока — 2». Никто интересы Киева больше не учитывает. Идут глобальные торги, Россия делит с Америкой рынки сбыта в Европе, а Украина оказалась просто никому не нужна», — поделился своим мнением Николай П.

Нашлись и те, кто убеждён, что Европа прекрасно услышала намёки США и вскоре ускорит сертификацию российского газопровода.

«Чувствую, сейчас после таких новостей сертификация «Северного потока — 2» ускорится. Евробюрократы, так или иначе, всё делают с оглядкой на Штаты, а раз Белый дом смягчил тон, то и они начнут разговаривать с Россией по делу», — указывает Антон Л.

Напомним, 7 декабря профильный комитет палаты представителей США опубликовал законопроект, согласно которому оборонный бюджет страны представлен без упоминания санкций по «Северному потоку — 2», хотя в раннем несогласованном варианте документа требовался отчёт по российскому трубопроводу.