Москва, , 15:29 — REGNUM От переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в общем-то, и не ожидали прорыва, и в общем на данный момент конкретных договоренностей не достигнуто, но стороны ясно сформулировали свои позиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом Kremlin.ru

«Для Байдена это недопущение военных действий России против Украины — в противном случае он предупреждает о решительных экономических санкциях.

О том, какими могут быть эти меры, было изложено днем ранее в публикациях CNN и Bloomberg — санкции в отношении банков и энергетических компаний, ограничение конвертации рубля в доллары и евро, санкции на вторичный рынок госдолга и, как наиболее радикальный шаг, отключение России от SWIFT.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в случае вторжения России в Украину речь может идти о полной изоляции России от глобальной финансовой системы, к тому же США будут ждать от Германии остановки «Северного потока — 2».

С другой стороны, Путин обвинил Киев в деструктивном поведении, направленном на демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Также он выразил заинтересованность в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

По заявлениям Белого дома, Байден таких гарантий не дал. В то же время, по заявлению Кремля, «лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

Относительно положительной новостью, по крайней мере, краткосрочно, стало утверждение Сенатом США оборонного бюджета с исключением поправок о новых санкциях против «Северного потока — 2» и вторичного госдолга России.

Это способствовало некоторому укреплению курса рубля, который сейчас находится вблизи 73,60 руб./доллар против примерно 74,50 руб./доллар на момент начала переговоров.

Таким образом, главный результат встречи Путина и Байдена — что переговоры состоялись, и в той или иной мере диалог будет продолжаться.

В то же время ключевые опасения обоих сторон не были сняты, поэтому возросшая в последнее время премия за геополитический риск пока остается в курсе рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, видеовстреча российского и американского президента Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 7 декабря в 18:00 по мск и продлилась более двух часов.

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