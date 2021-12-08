Москва, 8 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. От переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в общем-то, и не ожидали прорыва, и в общем на данный момент конкретных договоренностей не достигнуто, но стороны ясно сформулировали свои позиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом

«Для Байдена это недопущение военных действий России против Украины — в противном случае он предупреждает о решительных экономических санкциях.

О том, какими могут быть эти меры, было изложено днем ранее в публикациях CNN и Bloomberg — санкции в отношении банков и энергетических компаний, ограничение конвертации рубля в доллары и евро, санкции на вторичный рынок госдолга и, как наиболее радикальный шаг, отключение России от SWIFT.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в случае вторжения России в Украину речь может идти о полной изоляции России от глобальной финансовой системы, к тому же США будут ждать от Германии остановки «Северного потока — 2».

С другой стороны, Путин обвинил Киев в деструктивном поведении, направленном на демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Также он выразил заинтересованность в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

По заявлениям Белого дома, Байден таких гарантий не дал. В то же время, по заявлению Кремля, «лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

Относительно положительной новостью, по крайней мере, краткосрочно, стало утверждение Сенатом США оборонного бюджета с исключением поправок о новых санкциях против «Северного потока — 2» и вторичного госдолга России.

Это способствовало некоторому укреплению курса рубля, который сейчас находится вблизи 73,60 руб./доллар против примерно 74,50 руб./доллар на момент начала переговоров.

Таким образом, главный результат встречи Путина и Байдена — что переговоры состоялись, и в той или иной мере диалог будет продолжаться.

В то же время ключевые опасения обоих сторон не были сняты, поэтому возросшая в последнее время премия за геополитический риск пока остается в курсе рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, видеовстреча российского и американского президента Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 7 декабря в 18:00 по мск и продлилась более двух часов.

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