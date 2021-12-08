Бишкек, , 15:29 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об определении министерства внутренних дел ответственным госорганом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 8 декабря.

Водитель

Президент поручил правительству передать МВД функции по регистрации транспортных средств и водителей, приему экзаменов на право управления автомобилями и мотоциклами, а также выдаче водительских удостоверений.

Также в ведение министерства внутренних дел переходят функции лицензирования деятельности автошкол и пассажирских перевозок легковыми автомобилями.

Для этого штат сотрудников МВД Киргизии будет увеличен, а на его деятельность будут выделены дополнительные деньги.

В администрации главы государства утверждают, что эти меры будут способствовать повышению уровня безопасность дорожного движения, а также снижению количества пострадавших и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

«Статистика смертей в результате дорожно-транспортных происшествий стала привычной картиной и воспринимается населением как нечто обыденное. Эксперты единодушно называют ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в стране ужасающими», — подчеркивает пресс-служба президента Киргизии.