Париж, 8 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Филиппины закрывают свои границы для жителей Франции, чтобы предотвратить распространение штамма «Омикрон», сообщает Le Figaro.

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Запрет, который распространяется на всех, кто находился во Франции в течение последних 14 дней, будет действовать с 10 по 15 декабря 2021 года.

Ранее власти Филиппин ввели запрет для путешественников из Южной Африки и тринадцати других стран, чтобы предотвратить проникновение нового штамма коронавируса.

Напомним, на Филиппинах пока не был обнаружен штамм коронавируса «Омикрон».