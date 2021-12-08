Вильнюс, , 15:26 — REGNUM

Прибалтика. Флаг

В среду, 8 декабря, в столице Литвы Вильнюсе проходит заседание Балтийского совета министров, в котором участвуют руководители правительств Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом сообщила канцелярия эстонского кабинета министров.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, его литовский коллега Ингрида Шимоните и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудят вопросы безопасности в регионе. Сообщается, что к ним относятся ситуация на внешней границе Европейского союза с Белоруссией и концентрация российских вооруженных сил вблизи Украины.

На встрече будет рассматриваться вопрос развития инфраструктурных проектов и энергетическая политика, в том числе ситуация, вызванная высокими ценами на энергоносители.

Главы правительств стран Прибалтики также планируют обсудить переход к «зеленой» экономике, борьбу с пандемией коронавируса и восстановление экономики после нее.