8 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Необходимо признать, что мировое превосходство США, которое призван укрепить идеологически этот саммит, зависит от авторитарных государств-клиентов. Вероятность того, что США пойдут на свержение президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси или наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, так же велика, и вероятность того, что Россия поможет сместить президента Белоруссии Александра Лукашенко или президента Сирии Башара Асада, и по тем же причинам.

Александр Белов, , 20:33 — REGNUM Саммит за демократию, созванный администрацией президента США Джо Байдена, стал объектом широкой критики в связи с лицемерием и непоследовательностью, сопровождающими это событие. Так, на мероприятие приглашены демократические избранные, но авторитарные лидеры, вроде премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Филиппин Родриго Дутерте — оба они серьезно подорвали либеральную демократию и права человека в своих странах. Кроме того, сами США по-прежнему поддерживают диктаторские режимы на Ближнем Востоке и коррумпированные и деспотические олигархии в Латинской Америке, пишет Анатоль Ливен в статье, вышедшей 7 декабря в Responsible Statecraft.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администрация Байдена заявила, что спустя год после саммита — после консультаций, координации и действий — глава Белого дома пригласит мировых лидеров собраться еще раз, чтобы они продемонстрировали прогресс, достигнутый в выполнении своих обязательств. Сторонники саммита утверждают, что он будет направлен на то, чтобы заставить таких лидеров, как Моди, ответить за свои недемократические действия. Однако слово «продемонстрировать», отмечает Ливен, выдает истинное положение дел: если учесть, что Индия для США крайне важна в качестве партнера против Китая, поэтому, вероятнее всего, Моди лишь будет превозносить достижения индийской демократии, тогда как представители США ограничатся благочестивыми и общими словами, которые другие правительства просто проигнорируют.

Сторонники саммита приводят пример той роли, которую в подрыве советской власти сыграли положения о правах человека в Хельсинкских соглашениях 1975 года. Однако Хельсинкские соглашения стали лишь небольшой частью целого комплекса факторов, ответственных за распад Советского Союза, и ни один из них не применим к таким партнерам США, как Индия.

Среди них роль местного национализма, очевидный экономический провал коммунизма по сравнению с Западом и сильное геополитическое и идеологическое давление с его стороны. Неужели кто-нибудь действительно думает, что Вашингтон собирается оказать такое давление на Индию? Или что даже либеральные индийские националисты хорошо отнеслись бы к такому давлению со стороны Вашингтона?

Нарендра Моди и Джо Байден (сс) The White House

Необходимо признать, что мировое превосходство США, которое призван укрепить идеологически этот саммит, зависит от авторитарных государств-клиентов. Вероятность того, что США пойдут на свержение президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси или наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, так же велика, и вероятность того, что Россия поможет сместить президента Белоруссии Александра Лукашенко или президента Сирии Башара Асада, и по тем же причинам.

Однако пороки, заложенные в саммит, носят более глубокий характер и касаются всей его интеллектуальной структуры. Они включают в себя набор фундаментальных и очень опасных ошибок, касающихся политической культуры, управления, прав человека, государственного развития и международной системы.

Таким образом, саммит призван провести четкую грань между «диктатурами» и демократиями, по линиям раздела времен Холодной войны между «Свободным миром» и советским блоком, а США вновь станут естественным лидером демократий. Даже во время Холодной войны такое положение дел наблюдалось исключительно в Европе, и даже там оно было обусловлено поддержкой США диктаторских режимов в Португалии, Турции и Греции.

В других странах мира Соединенные Штаты поддерживали большое число зачастую жестоких авторитарных режимов. В самом деле, можно утверждать, что американская вера в борьбу демократического добра против тоталитарного зла не поспособствовала приверженности США демократии и правам человека в мире, но укрепила готовность самих США поддерживать антикоммунистическую тиранию и применение нелиберальных мер.

«Истинная американская миссия, по мнению сторонников этой точки зрения, — это моральный крестовый поход мирового масштаба. Такие люди, скорее всего, не признают никакой обоснованности и не выслушают противоположную точку зрения и апеллируют к более высокому закону, чтобы оправдать кровавые и отвратительные средства во имя благородной цели», — говорил великий американский историк Ванн Вудворд.

Бомбардировка Югославии (сс) Darko Dozet

Сегодня всё различие между авторитарной и демократической системами стерто из-за появления вышеупомянутых нелиберальных демократий. Попытка провести четкую границу между демократическими системами, которые несут ответственность перед своими народами и уважают права человека, и авторитарными системами, которые их игнорируют, основана на очевидной истине о том, что на протяжении всей современной истории авторитарные государства несли ответственность за ужасные нарушения прав человека.

Однако если приписывать нарушения прав человека исключительно и автоматически авторитарным государствам, в учет не берется то, о чем писал немецко-американский философ — и советник президента Авраама Линкольна — Фрэнсиса Либера, о том, что «слабое правительство — это отказ в свободе».

В большинстве стран мира злоупотребления, совершаемые государственными силами в отношении бедных и уязвимых людей, являются не волей правительства, а результатом неспособности государства обуздать или реформировать хищническое, жестокое и коррумпированное поведение обычных полицейских, военных и чиновников. Такое поведение, в свою очередь, не является случайным, а проистекает из очень старых и глубоко укоренившихся факторов в культурах и обществах соответствующих стран, а также из современной бедности и недостаточного развития.

Американцам вряд ли должно быть трудно это понять. Ни один серьезный человек не думает, что расово мотивированные действия отдельных полицейских США происходят по приказу Белого дома или что ужасающий уровень изнасилований в тюрьмах США является политикой правительства США. Это глубоко укоренившиеся патологии, которые были преодолены демократией США, но не полностью и только в течение очень длительного периода времени.

Расовые волнения в США после убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда (сс) Kyle T

С этой точки зрения, приглашение ряда «демократических» стран на саммит является чем-то между грубой шуткой и великолепным подарком китайской, иранской и российской пропаганде. Всё, что нужно будет сделать властям этих стран, — это спросить свое население, где бы они предпочли жить: в Китае или на Филиппинах? В Иране или Ираке? В России или Нигерии? Лишь благодаря победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане США избавлены от того, чтобы место на саммите заняло бывшее гротескно коррумпированное, неэффективное и псевдодемократическое правительство Афганистана.

В период крайней бедности, коррупции, насилия, фальшивой демократии и олигархического господства, последовавшего за распадом Советского Союза, многие граждане России чувствовали, что их страна на самом деле движется в направлении Нигерии, и что Соединенные Штаты встретили бы распад России похвалой российской «демократии». Пропагандистские притязания администрации Путина на легитимность и общественную поддержку основываются на обвинении (частично, по крайней мере, оправданном), что он спас Россию от этой участи и восстановил базовый уровень государственных услуг, уровень жизни и общественный порядок.

С саммитом связана еще более серьезная проблема, которая лежит в области международного порядка и легитимности. Международная политика США, основанная на предпосылке, что только некоторые государства являются легитимными, делает невозможным развитие какого-либо консенсусного развития международного права. Неявно посвящая себя разрушению конкурирующих государственных систем, он угрожает жизненно важным интересам этих государств и гарантирует, что они ответят, пытаясь нанести ущерб жизненно важным интересам США, включая внутреннюю целостность американской демократии.

Связывая легитимность с уровнями «демократии», этот подход также добавляет элемент неопределенности к ведению международных дел, что может отразиться на самих Соединенных Штатах. Таким образом, к большому сожалению, большое количество сторонников республиканской и демократической партий теперь считают правление своих оппонентов в некотором смысле незаконным и недемократическим.

Капитолий (сс) Adam Moss

Такое отношение демократов к республиканцам разделяют многие европейские либералы и (в частном порядке) либеральные правительства. Может ли какое-либо государственное должностное лицо США (или, если на то пошло, частное лицо) согласиться с принципом, согласно которому международное уважение законных прав и жизненно важных интересов Соединенных Штатов зависит от того, находится ли у власти республиканская или демократическая администрация?

Никакой стабильный или «основанный на правилах» международный порядок и никакая рациональная глобальная политика США не могут быть основаны на столь зыбучей основе. Было бы намного лучше, если бы этого саммита не было. Как только он пройдет, будет лучше, если о нем как можно скорее забудут.