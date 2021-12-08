Москва, , 15:22 — REGNUM В 2022 году товарооборот России и Китая продолжит расти, но уже не такими темпами, как в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китайская экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Значительный рост торговли между Россией и Китаем во многом связан с восстановительными трендами как в российской, так и в китайской экономике. Политически наши страны находятся в стадии сближения, и в будущем можно ожидать дальнейшего увеличения товарооборота, хоть и не такими темпами, как в текущем году, который продемонстрировал самый высокий уровень товарооборота за всю историю российско-китайских торговых отношений», — сказал Файншмидт.

Помимо этого, как подчеркнул эксперт, следует учесть фактор энергетического кризиса в Китае.

«На данный момент ситуация несколько смягчилась, но пока нельзя в точности спрогнозировать, как она отразится на китайской экономике, — добавил Файншмидт. — Еще один потенциальный фактор — влияние таких событий, как появление новых штаммов коронавируса. Неизвестно, как отразится на товарообороте штамм «Омикрон», который в любой момент может проникнуть на территорию Китая и спровоцировать труднопредсказуемые последствия. Кроме того, существует фактор региональной геополитической напряженности, самое яркое проявление которого — тайваньский вопрос».

По словам Файншмидта, сложно предсказать, как поведут себя рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, и как это отразится на объемах российско-китайских торговых отношений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рост российско-китайской торговли будет уже не таким высоким, как в 2021 году.

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