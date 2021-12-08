Бишкек, , 15:21 — REGNUM Член центральной избирательной комиссии Киргизии Акылбек Эшимов, ранее задержанный киргизскими спецслужбами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, подал заявление об отставке. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 8 декабря.

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Его увольнение уже одобрил парламентский комитет по конституционному законодательству. Также представлена новая кандидатура на должность члена ЦИК вместо Эшимова.

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ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в середине сентября 2021 года сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали член центризбиркома Акылбека Эшимова.

По версии следствия, Эшимов вступил в сговор с лидером одной из местных партий и получил от него $550 тысяч (40 млн рублей), пообещав включить этого политика в первую пятерку кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

После того, как член ЦИК не выполнил взятые на себя обязательства, он вернул своему «протеже» лишь $300 тысяч (21,8 млн рублей), а остальные $250 тысяч (18,2 млн рублей) присвоил.

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