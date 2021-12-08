Иерусалим, 8 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Израиль, Греция и Кипр рассматривают энергетический сектор, и в частности природный газ и возобновляемые источники энергии, как прочную основу для сотрудничества в регионе, основанного на международном праве, включая морское право, и уважении всех государств к осуществлению их суверенных прав в их соответствующей исключительной экономической зоне. Об этом говорится в совместной декларации, выпущенной после встречи лидеров трех стран в Иерусалиме 7 декабря.

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Стороны подчеркивают важность уважения суверенитета и суверенных прав в Восточном Средиземноморье и Эгейском море и сохранения стабильности в этом регионе.

«В рамках нашего сотрудничества в области энергетики мы обсудили экономическую роль природного газа в нашем регионе и проект трубопровода EastMed. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку всех проектов, представляющих общий интерес; Газовый форум EastMed, на котором Кипр будет председательствовать 1 января 2022 года, представляет собой прекрасную возможность для сотрудничества и диалога для заинтересованных сторон региона. Форум опирается на природные ресурсы региона, чтобы превратить запасы углеводородов в катализатор региональной стабильности и процветания и содействовать коллективным действиям по решению общих задач экологической повестки дня», — говорится в документе.

Страны выражают согласие тесно сотрудничать в целях решения проблемы изменения климата посредством совместных проектов в области инновационных технологических решений и возобновляемых источников энергии. Они намерены содействовать энергетическому и электрическому соединению между своими странами.

«Мы признаем важность регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в решении общих экологических проблем, проявляя сочувствие к управлению водными ресурсами и охране морской и прибрежной среды. Ввиду непосредственного воздействия изменения климата на Восточное Средиземноморье и Ближний Восток в целом мы выражаем готовность сотрудничать в рамках соответствующих региональных инициатив, в том числе в рамках Кипрской инициативы по координации действий в области изменения климата в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — говорится в декларации.