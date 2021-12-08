Амман, , 15:31 — REGNUM Заседание представителей парламента Иордании, которые обсуждали заключение экономического соглашения с Израилем и ОАЭ, завершилось скандалом. Об этом 8 декабря сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

Парламент Иордании Ftp.jordantimes.com

По данным журналистов, депутат Салех-аль-Армути перед началом заседания потребовал, чтобы члены правительства, подписавшие соглашение, покинули здание парламента.

Спикер парламента Абдель-Карим Дагми, в свою очередь, заявил, что требование нарушает регламент и потребовал от Армути выйти из зала. Это решение вызвало негодование большинства депутатов, которые также решили покинуть зал заседаний.

Ранее власти Иордании заключили соглашение с Израилем в формате «вода в обмен на электричество». Это решение вызвало массовые протесты по всей стране. Из-за скандала заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть сделку, было перенесено на понедельник.