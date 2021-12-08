Ереван, , 15:19 — REGNUM В Ереване возле здания парламента Армении 8 декабря на акцию протеста вышли родственники попавших в плен военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Ереван

По информации журналистов, около 50 человек заблокировали движение на проспекте Баграмяна. Они требуют встречи со спикером парламента республики Аленом Симоняном.

«Мы требуем, чтобы Ален Симонян принял нас всех в своём кабинете или спустился сюда. Он должен ответить за свои слова», — заявил участник акции.

Сообщается, что правоохранители начали задерживать участников акции. На место стали стягивать дополнительные силы полиции.

Напомним, накануне в армянском сегменте интернета пользователи стали распространять видеозапись, на которой Симонян кому-то говорит, что попавшие в плен армянские военнослужащие якобы являются дезертирами. По его мнению, они оставили позиции и заблудились.

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