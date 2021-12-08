Москва, , 15:24 — REGNUM Состояния медицинских учреждений России будет подробно учтено и прописано в цифровом формате. Об этом 8 декабря заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Речь идет о том, чтобы все медицинское оборудование, его состояние, а также кадровый состав каждого учреждения здравоохранения был доступен в специальной информационной системе. По мнению чиновника, эти меры позволят усовершенствовать систему управление российской медициной.

«Мы сейчас находимся на этапе становления цифровой системы управления государством. развивающаяся система Единой государственной информационной системы — ЕГИС в сфере здравоохранения содержит важный элемент — федеральный регистр медицинских организаций, где содержится перечень оборудования, которым оснащены медицинские организации», — сказал Павлюков.

По его оценке, этот инструмент позволит увидеть, чем оснащены медицинские организации и какие потребности у них сегодня есть. Это, в свою очередь, позволит планировать потребность в производстве и закупке медицинских изделий.

«Зная, какое медоборудование находится в медицинских организациях можно планировать потребность в расходных материалах. Объем аналитики будет колоссальным, но важна достоверность вносимой информации», — отметил замглавы Росздравнадзора.

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