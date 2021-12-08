Курган, , 15:18 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 190 новых случаев заражения коронавирусом, из них 87 зарегистрировано в Кургане. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 189 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 8 декабря подтвердили 46 812 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 085 курганцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом