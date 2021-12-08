Бишкек, , 15:17 — REGNUM Национальный банк Киргизии провел самую крупную интервенцию с начала 2021 года — продал $71,3 млн для поддержания курса киргизской национальной валюты. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Нацбанк реализовал на внутреннем валютном рынке страны $10,5 млн с расчетами на дату сделки и ещё $60,8 млн с расчетами, отличными от даты заключения сделки.

С начала 2021 года Национальный банк Киргизии был вынужден провести 14 валютных интервенций, продав в общей сложности $633,7 млн.

Отметим, что сейчас официальный курс доллара США по отношению к киргизской национальной валюте составляет около 84,8 сома за $1.