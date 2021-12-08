Таллин, 8 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Резкий рост цен в ноябре 2021 года был ожидаемым, но в декабре инфляция в Эстонии еще больше ускорится, превысив 10%. С такими оценками выступил главный экономист банка Luminor Тыну Палм в эфире эстонского гостелевидения ETV.

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Как заявил Палм, эстонская экономика вступила в период высоких цен на продолжительный период — минимум на полгода.

«В четвертом и первом кварталах 2021−2022 годов инфляция будет очень высокой, а затем ее темп начнет замедляться. Во второй половине следующего года инфляция может опуститься ниже 3%», — прогнозирует он.

Он признал, что скорость и масштабы роста цен в Эстонии превзошли ожидания аналитиков. Замедление роста инфляции в 2022 году произойдет исключительно по причине высокой сравнительной базы с показателями 2021 года.

«Инфляция, без сомнения, охладит экономику. Если удельный вес расходов на отопление и транспорт высокий, то это очевидно подрежет покупательную способность населения. Это означает, что потребление и, соответственно, рост экономики замедлятся», — заявил ведещий аналитик банка Luminor.

Поэтому он снизил прогнозы роста ВВП страны в 2022 году с 4% до 3%.