Смоленск, , 15:17 — REGNUM Обязательную вакцинацию против коронавируса ввели в Смоленской области для жителей в возрасте 60 лет и старше, а также для жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление главного санитарного врача по Смоленской области опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора 8 декабря.

Вакцинация Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

В соответствии с постановлением, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 подлежат жители в возрасте 60 лет и старше, жители старше 18 лет с хроническими заболеваниями — бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением. Также обязательной вакцинации подлежат студенты старше 18 лет средних профессиональных образовательных организаций и вузов, направляемые для прохождения практики в структурных подразделениях образовательных организаций.

Исключение для тех, кто имеет противопоказания к прививкам либо перенёс заболевание после 31 мая 2021 года, что подтверждено медицинским документом.

Первым компонентом вакцины против коронавируса гражданам данных категорий необходимо привиться до 10 января 2022 года, вторым компонентом — до 31 января.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Смоленской области против коронавируса привились 46,8% взрослого населения.