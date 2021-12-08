Оренбург, , 15:17 — REGNUM Из Оренбурга в клиники Челябинска и Тюмени экстренно службой санавиации эвакуированы двое детей. Об этом сообщает минздрав Оренбургской области.

Санавиация Minzdrav.orb.ru

В Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на территории Челябинска доставлен новорождённый ребенок. В аэропорту оренбургские младенца медики передали спецбригаде.

На вертолете в Тюмень транспортировали девятилетнего оренбуржца. Он нуждается в операции на базе Федерального центра нейрохирургии. Попутно служба санавиации забрала двух человек, в том числе 11-летнего ребенка, прооперированных ранее и доставили их в Оренбург для дальнейшего лечения.

Рейсовым самолётом в Санкт-Петербург доставлен двухмесячный ребёнок. На борту самолета его сопровождали врачи-анестезиологи-реаниматологи. Грудному ребенку требуется медпомощь специалистов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова.

Из Бузулука (Оренбургская область) в Оренбург вертолет санавиации эвакуировал трехлетнего ребенка, чье состояние оценивается как крайне тяжелое. Маленький пациент находился под аппаратом ИВЛ.