Самара, 8 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Доцента высшего учебного заведения Самары обвинили в получении взяток и служебном подлоге. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, обвиняемая доцент кафедры «Логопедии, специальной педагогики, специальной психологии» высшего учебного заведения Самары постоянно получала от учащихся деньги за проставление в зачетных книжках студентов записей о прохождении промежуточной аттестации по этой дисциплине без фактической проверки знаний.

«Следствием выявлено 35 эпизодов получения обвиняемой незаконного денежного вознаграждения на общую сумму более 90 тысяч рублей. Всего в зачетные книжки 30 студентов были внесены не соответствующие действительности сведения о сдачи ими дисциплин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что в некоторых случаях фигурантка уголовного дела не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как еще девять студентов не предоставили свои зачетные книжки.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и служебного подлога. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.