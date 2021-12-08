Бишкек, 8 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Начальник Чолпон-Атинского РЭС обустроил у себя дома незаконную майнинговую ферму и добывал криптовалюту, занимаясь хищением электроэнергии. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии сегодня, 8 декабря.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Следствие установило, что несмотря на энергетический кризис в стране, высокопоставленный энергетик использовал свое должностное положение и подключил принадлежащую ему майнинг-ферму в обход электросчетчика.

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В ведомстве отмечают, что занимаясь хищением электричества, глава распредкомании нанёс ущерб энергетической безопасности Киргизии.

Сейчас киргизстанские спецслужбы пытаются определить размер материального ущерба, который государство понесло из-за работы незаконной фермы по добыче криптовалюты.

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