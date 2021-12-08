Бейрут, 8 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун заявил журналистам, что любая попытка сорвать парламентские выборы в стране будет встречена силой. Об этом сообщает новостное агентство Lebanon 24.

Kremlin.ru Президент Ливана Мишель Аун

По данным журналистов, Аун встретился со специальным представителем ООН в Ливане. В ходе встречи были подняты вопросы соблюдения перемирия между Ливаном и Израилем, а также подготовки предстоящего визита генерального секретаря ООН в Бейрут.

Также Аун рассказал о ходе подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в Ливане в апреле.

«Продолжается подготовка к проведению весенних парламентских выборов, и нет необходимости беспокоиться или принимать всерьёз различные слухи. Любая попытка вмешательства в выборы будет встречена нами с применением силы» — заявил Мишель Аун.

Ранее в сети появились сообщения о том, что ряд политических сил в Ливане намеревается сорвать предстоящие выборы.