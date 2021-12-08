Москва, 8 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Проблема растущей инфляции преобладает сейчас во всем мире, и не только в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Pixabay.com Рост цен

«В Европе инфляция дошла до 6%, в Америке перевалила за 6%, а в России она оставляет более 8, 3%.

Резкое сокращение товаров и услуг на фоне ограничительных мер ряда государств в связи с распространением коронавируса в 2020 вызвало резкий дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Это, в свою очередь, подтолкнуло инфляционные процессы во всех странах, способствуя удорожанию ряда производств, особенно ощутимо удорожание произошло в сельскохозяйственном секторе.

Далее, глобальный рост цен на нефть еще сильнее обострил проблему инфляции. В России эта проблема стоит острее, чем в других экономически развитых странах мира из-за того, что экономика России более подвержена волатильности мировых цен в нефтегазовом секторе.

Например, доля товарного нефтегазового экспорта России за 2020 по сведениям Росстата составил 44,6%, а доля нефтегазовых доходов в фед бюджете 28%.

Для сравнения, в межстрановой перспективе показатель 15−20% — средний по миру для крупных нефтегазовых стран. Например, у США он составляет 8%.

Вернуть инфляцию к 4% одним лишь указом невозможно. Что бы урегулировать проблемы с ростом инфляции, необходим комплекс мер, в первую очередь это денежно-кредитная политика ЦБ, которая должна поддерживать экономику за счет платежеспособного спроса.

А поддержание платёжеспособного спроса должно происходить не за счет усиления работы печатного станка, или создания дефицита наличности на рынке, а таких мер как оптимизация налоговой политики, налоговых льгот, поддержка среднего и малого бизнеса

В результате этих мер предприятия могли конкурировать между собой, внедрять инновации и создавали добавленную стоимость как внутри страны, так и за счет участия в глобальных цепочках создания добавленной стоимости», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляцию, которая является главной проблемой для граждан и бизнеса в России, в 2022 году необходимо вернуть к таргету в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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